Anne kuş yuvasına girmek isteyen yılanın dikkatini böyle dağıttı,

ELAZIĞ - Elazığ'da yavrularının bulunduğu yuvaya girmek isteyen yaklaşık 2 buçuk metrelik yılanın dikkatini dağıtarak yuvadan uzaklaştıran anne kuşun mücadelesi görüntülendi.

Olay, Alacakaya ilçesi Esenlik köyünde meydana geldi. Abdullah Arkın köyde gezinirken yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğunda bir yılanı fark etti. Yılanın kuş yuvasına doğru gittiğini fark eden Arkın, cep telefonu ile o anları kayıt etti. Yuvasını korumak için büyük bir mücadele veren anne kuş, yavrularını korumak için yılanın etrafında hareketler çizdikten sonra dikkatini dağıtarak yuvadan uzaklaşmasını sağladı.