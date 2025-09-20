Anne Köpek Yavrusunun Başından Ayrılmadı

Haberler

Amasya'da anne köpek, araç çarpması sonucu bacakları kırılan yavrusunun başından ayrılmadı. Olay, köyde cep telefonu kamerasına yansıdı; yaralı yavru köpeğe köy sakinleri su verdi ve veteriner ekipleri tarafından tedavi için alındı.

AMASYA'da anne köpek, araç çarpması sonucu bacakları kırılan yavrusunun başında ayrılmadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Kızılca köyü girişinde meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen bir araç, yolda ilerleyen yavru köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan yavru köpek yaralandı. Bacakları kırılan köpeğin başından, annesi ayrılmadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumu gören köy sakinlerinden Ömer Sarı, yaralı yavru köpeğe su içirdi. İhbarla olay yerine gelen Amasya Belediyesi veteriner ekipleri, yavru köpeği alarak tedavi için hayvan barınağına götürdü.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
