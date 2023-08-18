Sakarya'nın Karasu ilçesinde hastanenin acil servisinde ağzında taşıdığı yavrusu ile görüntülenen anne kedinin yavruları için yaptığı fedakarlık duygulandırdı. Hastanenin güvenlik personeli anne şefkatinin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayı, 'O kedi aslında son günlerde burada dolanıyordu. Havada yağmurluydu muhtemelen yağmurdan korunmak için yavrularını içeride yapmış' şeklinde anlattı.

Anne kedinin yavruları için yaptığı fedakarlık duygulandırdı

Anne kedi işte bu yüzden hastanenin yolunu tutmuş

Hastanenin güvenlik personeli: "Muayene odasında kedinin yavruladığını gördük"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde hastanenin acil servisinde ağzında taşıdığı yavrusu ile görüntülenen anne kedinin yavruları için yaptığı fedakarlık duygulandırdı. Hastanenin güvenlik personeli anne şefkatinin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayı, "O kedi aslında son günlerde burada dolanıyordu. Havada yağmurluydu muhtemelen yağmurdan korunmak için yavrularını içeride yapmış" şeklinde anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Karasu Devlet Hastanesi acilinde, anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran bir olay yaşanmıştı. Anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu hastanenin acil servis bölümüne getirdi. O anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Duygulandıran olayın aslını ise hastanede çalışan güvenlik personeli Hasan Kar anlattı. Kar, "Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde muayene odasında bir kedinin yavruladığını ve 3 tane yavrusunun olduğunu fark ettik. O kedi aslında son günlerde burada dolanıyordu. Havada yağmurluydu muhtemelen yağmurdan korunmak için yavrularını içeride yapmış. Kediye biz elimizden geldiğince mamasını verdik, kedi o akşam kaldı. Kedi yine buralarda dolanıyor ama yavrularını başka bir yere taşımış, yavrular şuanda burada yok. Böyle bir anımız oldu" ifadelerine yer verdi.

Hayvanların da yavrularını korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptığına örnek olan anlar ise görenleri duygulandırdı.