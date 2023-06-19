Anne kedi yardım istedi, itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta havalandırma borusunda mahsur kalan yavru kedi, anne kedinin yardım istemesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta havalandırma borusunda mahsur kalan yavru kedi, anne kedinin yardım istemesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece Eski Kale Mahallesi Mahkeme Çarşısı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yavru kedi bir dükkanın havalandırma borusuna düşerek orada mahsur kaldı. Anne kedinin yer göstermesi ve yavru kedinin miyavlaması üzerine vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi kaçarak olay yerinden uzaklaştı.