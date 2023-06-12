Sinop'ta yavruları ölen anne kedi, terk edilen 4 yavruyu sahiplendi. Anne kedi bir manav işletmesinde hayatta kalan bir yavrusundan hariç 4 kediye süt annelik yapıyor. Manav esnafı ise kedilere mama desteği veriyor.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta yavruları ölen anne Kedi, terk edilen 4 yavruyu sahiplendi. Anne kedi bir manav işletmesinde hayatta kalan bir yavrusundan hariç 4 kediye süt annelik yapıyor. Manav esnafı ise kedilere mama desteği veriyor.

Sokakta yaşayan ve mahallelinin 'Prenses' dediği sevimli anne kedi, yakın zamanda dört yavrusunu kaybetti. Tek kalan yavrusunu da bırakıp bir süre ortalardan kaybolan anne kedi, birkaç gün sonra geri dönerek yavrusunu emzirmeye başladı. Bu sırada Sinop Belediyesi zabıta ekipleri çöp kenarında bir poşete konularak terk edilen dört yavru kediyi bularak manava getirdi. Manav sahibi Gökhan Canel ve eşi Arzu Canel, yavruları alarak anne kedinin yanına koydu. Prenses isimli anne kedi, yavruları kabul ederek onları da emzirmeye başladı.

"KENDİ YAVRUSU GİBİ BAKIYOR"

Manav Arzu Canel, "Önce Prenses, buraya geldi ve doğum yaptı. Daha sonra 5 tane yavrusu oldu. 4 tanesi öldü. Yavrulardan 1 tanesi kaldı. 3-4 gün kaçtı gitti ve hiç gelmedi. Yavrusuna biz burada bakıyorduk annesi gelirse bulsun diye. Sonra birden geldi. Yavrusunu emzirmeye başladı. Zabıta ekipleri de 4 tane yavru getirdiler. Ben de 'anne kabul ederse bakarım' dedim. Anne de kabul etti. Şimdi 5 tane yavrusu oldu. Kendi yavrusu gibi bakıyor. Hiç yanından ayrılmıyor. 2 dakika lavaboya gitse bile koşa koşa gidip geliyor" dedi.

Manav Gökhan Canel, ise, "4 tane yavru kediyi zabıtalar aldı geldi. Prenses de onlara süt annelik yapıyor. Her gün burada bunları takip ediyorum. Çünkü birisinin bunlara bakması lazım. Yemi, suyu hep yanında. Zabıtalar, eş, dost mama getirdiler. Bu kedilere bakacağız" diye konuştu.