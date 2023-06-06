Ankara Yenişehir Sağlık Koleji mezunları Atakum'da buluştu

Ankara Yenişehir Sağlık Koleji'nin mezunları Grand Atakum Hotel'de buluştu. Konukların Türkiye'nin farklı noktalarından geldiğine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Sizler, aynı zamanda Atakum'un gönüllü turizm elçilerisiniz" dedi.

Bilim, sanat ve siyaset dünyasına önemli isimler kazandıran Ankara Yenişehir Sağlık Koleji'nin mezunları, 20 yıldır farklı illerde düzenledikleri ziyaretler kapsamında Grand Atakum Hotel'de bir araya geldi. Aralarında Eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin de bulunduğu isimlerin eğitim gördüğü kolejin mezunları gala yemeğinde anılarını tazeledi.

Başkan Deveci, "Bu dayanışmayı her meslek grubunda görmek çok mümkün değil. Samsun'un, Atakum'un tarihi eserlerini ve doğal güzelliklerini gezdiniz. Her birinize ayrı ayrı sağlık diliyorum ve teşekkür ediyorum. Gittiğiniz yerlere, sizinle aynı sıralarda eğitim görmüş meslektaşınızın selamını götürün. Sizler, aynı zamanda Atakum'un gönüllü turizm elçilerisiniz" dedi.

Deveci, Yenişehir Sağlık Koleji'nden mezun olmanın gururunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"BENİ DEVLET OKUTTU"

"Ankara Yenişehir Sağlık Koleji, Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü en temel okullarından biriydi ve yatılı bir okuldu. Daha çok, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları orada okudular. Bu okulların hepsi Köy Enstitüsü modelini uyguluyorlardı. Yenişehir Sağlık Koleji yatılı bir okuldu. Devlet, öğrenciye kitabını, elbisesini ve harçlığını veriyordu. Ben, dört yıl bu okulda eğitim aldım. Beni devlet okuttu. Bu bulunmaz bir nimetti ama nedendir bilmiyorum, o okullar kapandı."