Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü 70 bin kişiye iftar verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara bölge müdürlüğü bölgesinde olan Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Düzce ve Bolu'da Ramazan ayı boyunca devam ettireceği organizasyonla on binlerce ihtiyaç sahibini iftar sofrasında misafir edecek.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 81 İLDE ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 5 İLDE İFTAR SOFRASI KURACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla kuracağı iftar sofralarında ihtiyaç sahiplerini misafir edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asıl görevimizdir." İfadesine yer verildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilki 2022 yılında 25 ilde düzenlenen iftar organizasyonunun kapsamı bu yıl genişletildi. 81 ilin tamamında kurulacak sofralar ihtiyaç sahiplerine ve dileyen tüm vatandaşlara hizmet edecek.

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Düzce, Bolu illerinin bağlı bulunduğu Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli imaretinde günlük 500, Tacettin Dergâhında 500 olmak üzere Ramazan ayı boyunca toplamda 30 bin, Kırıkkale'de Nur Camii avlusunda günlük 250 kişi olmak üzere Ramazan ayı boyunca 7 bin 500, Düzce'de Anıt Park'ta günlük 250 kişi olmak üzere Ramazan ayı boyunca 7 bin 500, Çankırı'da İsmet İnönü ilkokulu bahçesinde günlük 250 kişi olmak üzere Ramazan ayı boyunca 7 bin 500, Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi yemekhanesinde öğrencilere günlük 1000 kişi olmak üzere Ramazan ayı boyunca 30 bin iftar verecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik "Yapılacak iftar organizasyonlarına katılacak küçük yavrularımıza da çeşitli ikramlar ve hediyelerimiz olacak, aynı zamanda Mübarek Kadir gecesinde 3 bin kişiyi ağırlayacak ve kandil simidi ile çeşitli ikramlarımız olacak." dedi.

YEMEKLER HER İLDE SICAK YEMEK MUTFAKLARINDA HAZIRLANACAK

30 gün boyunca sıcak yemek mutfaklarında hazırlanacak olan menüler, tüm şehirlerde belirlenen mekân ve alanlarda sofraları bereketlendirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda Ramazan ayı boyunca on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ruhuna uygun faaliyetler yapılmasına özen gösterileceğinin altı çizildi.

Açıklamada "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz gönül sofralarını bu yıl mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle tüm şehirlerimize yayacağız. 81 ilimizde, bölge müdürlüklerimiz vasıtasıyla kuracağımız iftar noktalarımızda paylaşmanın, paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini yaşayacağız. Biliyoruz ki; kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir. Vazifemizi layıkıyla ifa ederek vakıf kültürünün bize bıraktığı paha biçilemez mirası gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Ankara Hacı Bayramı Veli Camii Avlusu ve Ankara Hamamönü Tacettin Dergâhı alanı , İstanbul'da Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları 30 gün açık kalacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar alanları:

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 81 ilin tamamında kurulacak olan iftar çadırlarının vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği konumlarda olmasına dikkat edildi.

Ankara Hacı Bayramı Veli Cami Avlusu

Ankara Hamamönü Tacettin Dergâhı Önü,

İstanbul Sultanahmet Binbirdirek Sarnıcı,

İstanbul Üsküdar Cedit Valide Camii Bahçesi,

İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Bahçesi,

İzmir Bilal Saygılı Camii Avlusu,

İzmir Konak Hisar Camii Avlusu,

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

gibi alanlar başta olmak üzere her şehirde birçok noktada kurulacak iftar çadırı noktalarında, gönül sofralarında buluşulacak.

İftar çadırı noktalarına ilişkin değişiklik, güncelleme gibi durumlar Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bağlı bölge müdürlükleri sosyal medya hesaplarından vatandaşlar ile paylaşılacak.