Ankara Üniversitesi'nde 3. Yaş Üniversitesi eğitimleri başladı

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YAŞAM) 3. Yaş Üniversitesi '50+Hayat Okulu' 2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Programı düzenlenen törenle başladı. Eğitim programı, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı, kuşaklararası dayanışmayı, yaşlıların topluma katılımını desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (YAŞAM) yaşlıların topluma katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğü 3. Yaş Üniversitesi "50+Hayat Okulu"nun 2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Programı düzenlenen törenle başladı.

Ankara Üniversitesi Şevket Aziz Kansu Rektörlük Ek Hizmet Binasındaki törende konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sürekli bir öğrenmenin hayata hakim olduğunu, yaşlılıkta da öğrenmenin devam ettiğini belirtti.

"Bu yüzden daima neticeye odaklanmalıyız. Netice nedir? Doğru ve mutlu yaşamak. Çantamızı, defterlerimizi alacağız ve öğrenmeye, aynı zamanda da öğrendiklerimizi öğretmeye başlayacağız." diyen Ünüvar, katılımcılara sağlıklı, uzun bir ömür diledi.

"Bugün ülkemizde her 10 kişiden biri 65 ve daha büyük yaştadır"

YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete de merkezin 9 Kasım 2010'da Türkiye'de ilk örnek olarak kurulduğunu belirtti.

Özmete, merkez kurulduğunda Türkiye'de 5 milyon 327 bin 736 yaşlı bulunduğunu bildirerek, "Bugün ülkemizde her 10 kişiden biri 65 ve daha büyük yaştadır. Bu yılın sonunda yaşlı nüfus oranımız yüzde 10,2'ye yükselecektir. Yine bu yıl nüfusumuzun yarısı 34 ve daha büyük yaşta olacaktır." diyen konuştu.

Yaşlılığın ekonomik, sosyal, psikolojik ve sağlık yönü ile yaşamın birikimi; bilgelik ve kendini yeniden keşfetme dönemi olduğunu ifade eden Özmete, "Yaşlılık için tanımlanan 65 yaş sadece bir sayıdır. Yaşlılarımız, toplumun bel kemiğidir." dedi.

Özmete, 3. Yaş Üniversitesi'nin amacının kuşaklar arasındaki bağı ve dayanışmayı güçlendirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Aktif ve sağlıklı yaşlanmayı, kuşaklararası dayanışmayı, yaşlıların topluma katılımını desteklemek amacıyla Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından yürütülen 3. Yaş Üniversitesi "50+Hayat Okulu"nda eğitim 7 hafta ve 14 oturum olarak gerçekleştirilecek.