Ankara'nın Sincan ilçesinde sünnet şöleni düzenlendi

Ankara'nın Sincan ilçesinde kısa süre önce sünnet ettirilen 540 çocuk için şölen düzenlendi. Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, sünnet olan çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Sünnet masraflarını karşılayan belediye, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kısa süre önce sünnet ettirilen 540 çocuk için şölen yapıldı.

Sincan Belediyesince ilçenin kent meydanında düzenlenen etkinlikte, sünnet olan çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, burada yaptığı açıklamada, yakın zamanda 540 çocuğu sünnet ettirdiklerini söyledi.

Her yıl sünnet ettirdikleri çocuklarla bir araya gelerek şenlik tadında bir eğlence düzenlediklerini belirten Ercan, sünnet masraflarını karşıladıkları çocuklara oyuncak başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdiklerini ifade etti.

Etkinliğin sonunda çocuklara oyuncak dağıtıldı.