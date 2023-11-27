Ankara'nın Kuzeykent semtinde çocuk parkı alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kuzeykent'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı. Çocuk parkındaki oyuncaklar göğe yükselen alevlerle yandı. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürüldü ancak park kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA