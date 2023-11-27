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Ankara'nın Kuzeykent Semtinde Çocuk Parkı Alevlere Teslim Oldu

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Yaşam Haberleri
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Ankara'nın Kuzeykent semtinde bulunan çocuk parkında çıkan yangın sonucu park kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Kuzeykent semtinde çocuk parkı alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kuzeykent'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı. Çocuk parkındaki oyuncaklar göğe yükselen alevlerle yandı. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürüldü ancak park kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Ankara Çocuk Yerel Olay İtfaiye Soruşturma Yaşam Haberler

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