Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde sahipsiz köpeklerin toplatılması istendi

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Eymir Mahallesi sakinleri, gruplar halinde gezen ve zaman zaman saldırılarıyla karşılaştıkları sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi. Mahalledeki bir sitede yaşayan vatandaşlar, saldırgan davranış gösteren köpeklere karşı önlem alınmasını talep etti.

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Eymir Mahallesi sakinleri, gruplar halinde gezen ve zaman zaman saldırılarıyla karşılaştıkları sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi.

Mahalledeki bir sitede yaşayan vatandaşlardan Zülfikar Ferik, AA muhabirine, iki gün önce bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Çocuğun bu saldırıdan etkilendiğini belirten Ferik, "Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Köpek barınağı yapıldı ama köpekler hala çevremizde. Biz sokak hayvanlarına yönelik bir tavır sergilemiyoruz, sadece saldırgan davranış gösteren köpeklere karşı önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

Ömer Hikmet de mahallede 13 yıldır yaşadığını, son aylarda saldırgan davranış sergileyen sahipsiz köpeklerden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

Bazen çok sayıda köpeğin çocuklara saldırdığına şahitlik olduklarını anlatan Hikmet, iki gün önce bir çocuğun saldırıya uğramasına ilişkin de "Kendi imkanlarıyla kurtarıldı ama tabii o korku çocuğa yeterli. Belki unutamayacağı bir travma yaşadı." diye konuştu.

Nilüfer Gülengöz de saldırgan sokak köpeklerinin, yaşamlarını etkilediğini, birçok kişinin camiye ve okula giderken saldırıya uğradığını ifade etti.

Gülengöz, "Mesela bir arkadaşım bisiklet sürerken saldırıya uğradı. Bisikletten düştü ve kafasına darbe aldı. Bir amcamız sabah namazı esnasında abdest alacağı yerde saldırıya uğramış. Çocuklara da saldırıyorlar." dedi.

Farklı tarihlerde sokak köpeklerinin saldırıları güvenlik kamerasına da yansıdı. Mahalleli, yetkililerden konuya çözüm getirilmesini istedi.

"Bütün ihbarları değerlendiriyoruz"

Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, AA muhabirine, gelen bütün ihbarların değerlendirildiği belirterek, şunlar kaydetti:

"İhbar ardından şikayet sahiplerine ulaşıyoruz, veteriner hekimler eşliğinde ekiplerle yerinde çalışma yapıyoruz. Her telefona, her gelen şikayete dönüş yapıyoruz. Bölgede arkadaşlar çalışma yapmadan yarım saat önce arayarak bilgi veriyor. Bazıları direkt saldırgan köpekleri tarif ediyor ve onlar alınıyor. Küpesizse hemen alınıyor ve köpekler bakımevinde rehabilitasyon süresi bitene kadar tutuluyor."