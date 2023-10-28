Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çiftçiler bir tarlaya 'Cumhuriyet'in 100. yılı Elmadağ' yazdı
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Yaşam Haberleri
Elmadağ'ın Ediğe köyündeki çiftçiler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel bir kutlama yapmak istedi. Bunun üzerine çiftçiler, traktörün pulluğu ile toprağı kaldırarak tarlaya 'Cumhuriyet'in 100. yılı Elmadağ' yazdı. Söz konusu yazı süreci ve 100. yıl mesajı dron ile kayda alındı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çiftçiler bir tarlaya " Cumhuriyet'in 100. yılı Elmadağ" yazdı.
Elmadağ'ın Ediğe köyündeki çiftçiler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel bir kutlama yapmak istedi. Bunun üzerine çiftçiler, traktörün pulluğu ile toprağı kaldırarak tarlaya "Cumhuriyet'in 100. yılı Elmadağ" yazdı. Söz konusu yazı süreci ve 100. yıl mesajı dron ile kayda alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam