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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çiftçiler bir tarlaya 'Cumhuriyet'in 100. yılı Elmadağ' yazdı

Elmadağ'ın Ediğe köyündeki çiftçiler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel bir kutlama yapmak istedi. Bunun üzerine çiftçiler, traktörün pulluğu ile toprağı kaldırarak tarlaya 'Cumhuriyet'in 100. yılı Elmadağ' yazdı. Söz konusu yazı süreci ve 100. yıl mesajı dron ile kayda alındı.