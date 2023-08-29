Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalaycılık mesleği azalıyor

Beypazarı ilçesinde kalaycılık mesleğini sürdüren 78 yaşındaki Nazmi Akpınar, meslekte kalfa ve çırak yetişmediğini belirtti. 66 yıldır kalaycılık yapan Akpınar, eskiden çarşıda çekiç sesinin ahenk gibi geldiğini söyledi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sayısı iyice azalan kalaycı ustalardan Nazmi Akpınar, mesleğinde 66 yılı geride bıraktı.

İlçede kalaycılık mesleğini sürdüren 3 ustadan en yaşlısı olan 78 yaşındaki Akpınar, yaptığı açıklamada, meslekte kalfa, çırak yetişmediğini söyledi.

Akpınar, 66 yıldır çekiç sallayıp kapları kalayladığını belirterek, "Kalaycılık ne iyi ne kötü şimdi. Allah eşi dostu eksik etmesin. Gelen giden eşin dostun işini gücümüzün yettiğince yapmaya çalışıyorum. Ufak tefek kalay işleri geliyor, şimdilik onunla yetinirken, geçimimizi de sürdürüyoruz." dedi.

Hayatını mesleğine adadığını anlatan Akpınar, ilkokulu bitirmesinin akabinde çıraklıkla başladığı kalaycılıkta kalfa olduğunu, askerlik dönüşü de kendi iş yerini açtığını dile getirdi.

Kapların ezilen, zarar gören yerlerini çekiçle düzeltip kalayladığını ifade eden Akpınar, "Eskiden çarşıya yani dükkana geldiğimizde, çarşı içinde dükkanlarda çekiç sesi bize bir ahenk gibi gelirdi. Şevk ve zevkle çalışırdık. İşimizi tamamladığımızda da derin oh çekerek dinlenirdik. Bakırcılık bitti. Elinde bakır kap, kazan olan getiriyor. Tamirini ve kalayını yaparak teslim ediyoruz." diye konuştu.