Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ, Mamak, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İvedik Arıtma Tesisi ve P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler açıklandı.

Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altındağ ve Mamak ilçelerinin tamamı ile Çankaya ve Keçiören'nin bir kısmını besleyen İvedik Arıtma Tesisi ve P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattında arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Keçiören Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi bahçesinden geçen hattın onarımı nedeniyle 6 Eylül Çarşamba saat 23.59 ile 7 Eylül Perşembe 23.59 saatleri arasında Altındağ ve Mamak'ın tamamının yanı sıra Keçiören ilçesi Subayevleri ve Gümüşdere mahalleleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi çevresi, Çankaya ilçesinde ise Yakupabdal ve Cebeci mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.