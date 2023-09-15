Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Karapürçek Mahallesi'nde bulunan bir evin 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar oluştu ve dumandan etkilenen bir kişi tedavi edildi.