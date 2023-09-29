Ankara Mamak'ta Doğalgaz Patlaması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Küçük Kayaş Mahallesi'nde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ankara Valilliği, Mamak Küçük Kayaş Mühallesi'nde bir binada doğalgaz patlaması olduğunu bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Küçük Kayaş Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde bir binada patlama meydana geldi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada doğalgazdan kaynaklı olduğu belirtilerek bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Yapılan açıklama şöyle:

"Mamak/Küçük Kayaş mahallesindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir."