Ankara Kedisi Ayasofya'ya Gidiyor

İpeksi, zarif desenli, uzun postlu olmasıyla dikkati çeken ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Ankara Kedisi, çok yakında Ayasofya Camii'nde olacak.

İpeksi, zarif desenli, uzun postlu olmasıyla dikkati çeken ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Ankara Kedisi, çok yakında Ayasofya Camii'nde olacak.

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından Ankara Kedilerinin korunması için özel olarak inşa edilen Ankara Kedisi Koruma ve Yaşatma Merkezi'nde yüzlerce anaç ve yavru kedinin bakımı yapılıyor. Ortalama ömrü 20 yıl olan Ankara Kedisinin soyunun devamı için çaba gösterilen merkezde, her yıl 70 ile 100 arasında Kedi, mama karşılığında sahiplendiriliyor. Merkezde görev yapan Veteriner Teknikeri ve kedi yetiştiricisi Ayşegül Korkmaz, 'Seğmen' ismini verdikleri Ankara Kedisinin çok yakında Ayasofya'ya patisini basacağını İhlas Haber Ajansı muhabirine açıkladı.

Kedi yetiştiricisi Ayşegül Korkmaz, Ayasofya'ya gidecek Ankara Kedisinin ismine "Seğmen" ismini vermelerinin sebebini, İç Anadolu'daki yiğit insanlara "Seğmen" denilmesi olarak ifade etti. Seğmen'in bir gözünün mavi diğer gözünün yeşil olmasından dolayı çok özel bir kedi olduğunu dile getiren Korkmaz, söz konusu kedinin Haçlılar tarafından Avrupa'ya götürülerek saraylarda bakıldığını kaydetti.

Ankara Kedisinin Avrupa ve Osmanlı'daki sarayların en gözde kedisi olarak gösterildiğini belirten Korkmaz, "Ankara Kedisinin tarihi, Vikinglere ve haçlı seferlere kadar dayanıyor. O tarihlerde haçlılar tarafından Ankara Kedisi Anadolu'dan alınarak Avrupa'daki saraylara götürülüyor. Saraylardaki gözde bir evcil hayvandır. Tarihte bilinen kayıtlara göre hem Osmanlı hem de Avrupa'daki saraylarda yer alan tablolarda Ankara Kedisi silüeti her zaman var" ifadelerine yer verdi.

Korkmaz, Seğmen'in 2020 yılında Pursaklar Belediyesi tarafından Ayasofya'ya gönderilen "Kılıç" ismindeki Ankara Kedisinin Torunu olduğunu söyledi. Kedilerin bulundukları ortama çok çabuk kolay sağladığını fakat 2020 yılında gönderilen Kılıç'ın bir süre sonra kaybolduğuna dikkati çeken Korkmaz, "Biz bu yaşadığımız olaydan ders çıkartarak, Tarım ve Orman Bakanlığının kimliklendirme programı çerçevesinde mikro çiple çipledik ve bunu sisteme kaydettik. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığının sisteminde Seğmen, Pursaklar Belediyesinin Ayasofya kedisi şeklinde gözükecek" diye konuştu.

Edinilen bilgilere göre Seğmen'in önümüzdeki günlerde Ayasofya'ya gönderilmesi bekleniyor. - ANKARA