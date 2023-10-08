Ankara İtfaiye Erinin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki yangında hayatını kaybeden itfaiye eri Orçun Yaşar için İskitler'deki Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve mesai arkadaşları katıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki yangında dumandan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede vefat eden itfaiye eri Orçun Yaşar için İskitler'deki Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile belediye bürokratları ve mesai arkadaşları katıldı. Törene katılanlar Yaşar'ın ailesine başsağlığı diledi.

Mansur Yavaş, törende yaptığı konuşmada Orçun Yaşar'a Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Orçun evladımız, girdiği sınavı birinci olarak kazanmıştı ve kendisini arkadaşlarına sevdirmiş, kabul ettirmişti. Gerçekten çok üzgünüz. Bizler ismini sonsuza kadar yaşatacağız. İnşallah böyle bir acıyı Cenabı Allah bir daha yaşatmasın. Kederli ailemize, Büyükşehir ailemize baş sağlığı diliyorum."

Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi törenin ardından dualarla toprağa verilmek üzere Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyüne uğurlandı.