Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Açıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, vatandaşların hizmetine açıldı. Millet bahçesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, "İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir adres oldu. 188 bin 203 metrekarelik proje alanına sahip millet bahçesinde 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu, 135 araçlık otopark gibi olanaklar bulunuyor. 3 farklı köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor" ifadelerini kullandı.

'5 BİN 54 AĞAÇ DİKİLDİ'

TOKİ Peyzaj Mimarı Sedat Yüceses, bölgeye farklı türlerde 5 bin 54 ağaç dikildiğini ve yeşil alan çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Ziyaretçilerden Emin Baştak ise "Çocuklu olanlar için çocuk parkı var. İnsanlar çocuklarıyla, eşleriyle gelsinler, keyiflerini sürdürsünler. Gürültüden, trafikten, bağırtıdan tamamen uzaklaşıyorsunuz. Manzara güzel" dedi.