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Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Şenliği'nde Çocukların Geleceğine Vurgu Yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'nde yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocukların geleceğini ve toplum huzurunu inşa ettiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden etkinliğe ilişkin bir video paylaşan Erdoğan, gönüllü ailelere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koruyucu anne ve babalarımız, yalnızca bir çocuğun geleceğini değil, toplumdaki huzuru da inşa eder. Koruyucu aileleri oldukları günden itibaren, çocuklarımızın ilk öğretmeni, can yoldaşı ve rol modeli olan tüm gönüllü ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum dedi. Erdoğan, paylaşımında şenlikte yaptığı konuşmadan ve programın detaylarından hazırlanan videoya yer verdi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan İstanbul Yaşam

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