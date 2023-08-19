Ankara'dan tatile gelen üniversite öğrencisi Samsun'da boğuldu

Ankara'dan tatile geldiği Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehirli Berkant Yumuşak (22), Ankara'dan arkadaşları ile birlikte Samsun'a tatile gelerek serinlemek için Karadeniz'e girdi. Yüzme bilmediği ve Konya'da mimarlık bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Yumuşak, birlikte denize girdiği arkadaşı Abdullah Çok'a (22) ayağının yerden kesildiğini söyleyip bir anda Karadeniz'in azgın dalgaları arasında kayboldu. Abdullah Çok, Berkant Yumuşak'a yardım için denize daldı. Bir ara Yumuşak'ın elini tutan Çok, mücadele etti ancak arkadaşını kurtaramadı. Abdullah Çok'un yardım istemesi üzerine akıntıya kapılarak kaybolan Berkant Yumuşak, sahil güvenlik ve deniz polisi dalgıçları tarafından denizden çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Berkant Yumuşak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Üniversiteli gencin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir'e götürüldü.

Berkant Yumuşak'ın ölümüyle Samsun'da bu yaz denizde boğulanların sayısı 17'ye çıkmış oldu. - SAMSUN