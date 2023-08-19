Ankara'da bir inşaat projesinde çıkan yangın, şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ankara'daki inşaatta yangın: Ekipler müdahale ediyor

ANKARA - Ankara'da bir inşaat projesinde yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaatı süren Merkez Ankara isimli projede yangın çıktı. İddialara göre yangın, 12 katlı inşaatın en üst katında bulunan kalıplar ve yalıtım için kullanılan straforların tutuşmasıyla başladı. Alevler şehrin birçok yerinden görülürken, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine birçok itfaiye ve polis ekibi sev edildi. Edinilen bilgilere göre, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri başlatıldı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.