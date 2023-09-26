Ankara'daki Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nda 7 farklı hayvan türüne ev sahipliği yapılıyor

Ankara'nın en büyük parkı olan Bademlidere Cumhuriyet Parkı, 7 farklı hayvan türünü barındırıyor. Hayvanların sağlık kontrolleri, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Ankara'nın 750 dönüm büyüklüğündeki en büyük parkı Bademlidere Cumhuriyet Parkı, 7 farklı hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Hayvanların sağlık kontrolleri, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi uzman veterinerlerince yapıldı.

Başkent'te 500 dönümü orman 250 dönümü rekreasyon alanı olarak tasarlanan ve içerisinde binicilik tesisinden macera parkına, seyir teraslarından piknik alanlarına birçok aktivitenin yapılabileceği Bademlidere'de çok sayıda hayvan da bulunuyor.

Özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına 7 farklı hayvan türünün yer aldığı parkta veteriner hekimler de rutin kontrollerine başladı. Düzenli olarak sağlık taramasından geçirilecek hayvanlar, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin uzman veteriner hekimlerinin gözetiminde olacak. Hayvanlara ilk etapta parazit vitamin uygulamaları yapıldı.

Habeş tavuğu, Beç tavuğu, tavşan, tavus kuşu, ördek, kaz, cüce keçi gibi 7 farklı hayvan türünün bulunduğu park, doğasında bulunan badem ağaçları korunarak, 22 bin fidan ve 360 bin bitki grubuyla donatıldı.