Ankara'daki Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Büyükelçilerin İlgi Odağı Oldu

Ankara'nın ikinci Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), uluslararası ödüllere sahip Bademlidere Cumhuriyet Parkı, diplomatik çevrelerin de ilgi odağı oldu. Çankaya Belediyesi koordinasyonunda Ankara'daki 23 ülkenin Büyükelçileri, parktaki özel bir alana ağaç dikti.

Ankara'nın ikinci Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), uluslararası ödüllere sahip Bademlidere Cumhuriyet Parkı, diplomatik çevrelerin de ilgi odağı oldu. Çankaya Belediyesi koordinasyonunda Ankara'daki 23 ülkenin Büyükelçileri, parktaki özel bir alana ağaç dikti.

Çankaya Belediyesi tarafından halkın hizmetine açılan 750 dönümlük Bademlidere Cumhuriyet Parkı, yabancı ülke büyükelçilerine ev sahipliği yaptı. Ankara'nın ikinci AOÇ'si olmaya aday parkta Büyükelçiler için bir resepsiyon düzenlendi. Belediye yetkilileri, resepsiyona katılan 23 ülkenin büyükelçisini, parkla ilgili bilgilendirdi.

Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak düzenlenen resepsiyon, Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın tanıtımı ile başladı, ardından Büyükelçiler tarafından bir ağaç dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında çevreye duyarlılık ve yeşil alanların önemine vurgu yapıldı. Büyükelçiler, ağaçlara kendi ülkelerinin sembollerini ve fotoğraflarını da asarak ağaç dikimini daha anlamlı hale getirmiş oldu.

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlenen bu ağaç dikimi etkinliği, diplomatik ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularına da dikkat çekti.