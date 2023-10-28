Ankara'da Yokuş Aşağı İlerleyen Araç Otoparka Girdi, Sürücü Yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yokuş aşağı seyir halinde olan bir araç, duramayarak bir binanın otoparkına girdi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yokuş aşağı ilerlerken duramayan araç bir binanın otoparkında girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esertepe Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halinde olan araç duramayarak yolun bitiminde olan bir binanın otoparkına girdi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA