Ankara'da Yaralı Geyik Yavruları Tedavi Altına Alındı

Ankara'nın Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde bulunan yaralı kızıl geyik yavruları, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi ediliyor. Yavruların tedavileri başarıyla devam ediyor ve daha sonra doğaya bırakılacaklar.

Ankara'nın Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde 10-15'er günlükken yaralı bulunan iki kızıl geyik yavrusu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı.

Köylülerin yaralı kızıl geyik yavrusu bulduklarını ihbar etmelerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü av koruma ekiplerince Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yaban Hayvanları Birimine sevk edilen iki yavrunun tedavilerine devam ediliyor.

Fakültenin Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yaban Hayvanları Birim Sorumlusu Doç. Dr. İrem Ergin, şu anda yaklaşık 1 aylık olan dişi ve erkek geyiklerin tedavisinin başarıyla sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların, geyik yavrularına 1-2 gün boyunca kendi imkanlarıyla sahip çıkmaya çalıştıklarını aktaran Doç. Dr. Ergin, yavruların ilk getirildikleri güne göre çok daha sağlıklı olduklarını ifade etti.

Ergin, hızlı bir şekilde büyümelerini sağladıkları yavruların daha sonra doğaya bırakılacaklarını anlattı.

"Geyik yavrusunu doğada bulunduğunda..."

Birime daha önce getirilen karaca, geyik ve ayı gibi hayvanların tedavileri sonrasında doğaya salındıklarını aktaran Ergin, vatandaşları doğada buldukları yaban hayvanları konusunda uyardı.

Ergin, "Bir karaca ve geyik yavrusunu doğada bulduklarında hemen alıp getirmemeleri çok önemli. Çünkü anneleri bunları doğada güvenli bir yere bıraktıktan sonra beslenmesini yapıp sonra tekrar başlarına dönüyor. İnsanlar onu o bölgeden uzaklaştırdığında bu sefer anne yavrusunu tekrar bulamıyor." diye konuştu.

Baykuş yavruları konusunda uyarı

Yaban Hayvanları Birimine birçok türde hayvan getirildiğini anlatan Ergin, "Bir kartalımız var. Henüz bozkır kartalı mı yoksa kaya kartalı mı onu tespit edemedik, biyologlarımızla görüşmeler halindeyiz. Bebeklikten büyüttüğümüz kızıl şahinlerimiz var. Kerkenezlerimiz, kulaklı orman baykuşu, peçeli baykuş, alaca baykuş şeklinde farklı baykuşlarımız var. Bunun haricinde kirpi, kaplumbağa gibi şehre yakın olan hayvanlarımız da birimimize gelmekte." bilgisini verdi.

Yaban türü kanatlıların doğal yaşam alanlarının çok çeşitli olduğunu aktaran Ergin, yavru veya yaralanan kuşların bulundukları ortamdan alınmadan önce ilgili birimlere haber verilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Ergin, "Mesela yere düşmüş baykuş yavrularıyla ilgili bir uyarıda bulunabilirim. Baykuşlar genellikle yuvalarını yere, kaya oyuklarına yapmaktalar. İnsanlarımız orada buldukları yavruları hemen almaya çalışıyorlar, bunlar doğru değil." dedi.

"Yavru büyütme meşakkatli bir süreçtir"

Yabani kuşları evde beslemeye çalışmanın çok yanlış olduğunu belirten Ergin, "Yavru büyütme meşakkatli bir süreçtir. Bir yavrunun diyeti çok önemli. Evet çok sevimliler, vatandaşlar da evde büyütmek için çok uğraş vermeye çalışıyorlar ama bu, hayvanlarda kemik gelişimiyle ilgili çok ciddi problemlere ve maalesef doğaya tekrar dönmelerini engelleyecek ciddi hastalıklara sebep olabiliyor." diye konuştu.

Vatandaşların, yaralı veya güçten düşmüş bir hayvan bulduklarında hiç vakit kaybetmeden öncelikle 112'yi aramaları gerektiğini vurgulayan Ergin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından hemen av koruma ekiplerinin intikalinin sağlandığını kaydetti.

Birimlerine gelen yaban hayvanlarıyla insan ilişkilerinin çok sınırlı kalmasına özen gösterdiklerini belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanının insan temasıyla çok fazla haşır neşir olmaması lazım. O yüzden hızlı bir şekilde hemen bakımlarını yapıp doğaya salmak çok önemli. Vatandaşlarımıza da buldukları hayvanları ellerinde çok fazla tutmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu hayvanların tekrar doğaya dönüşlerini çok ciddi engelliyor."