Ankara'da Yaralı Domuz Şehir Merkezinde Görüldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaralı bir domuz, şehir merkezinde görüldü. Vatandaşlar tarafından fark edilen domuz, daha sonra ormana doğru kayboldu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaralı bir domuz şehir merkezinde görüldü.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesinde Aşağı Çanlı mahallesi yolunda vatandaşlar yaralı durumdaki bir domuzu dolaşırken gördü. Yol kenarında bir süre görülen yaralı domuz sonra ormana doğru giderek kayboldu. Bir vatandaş şehir merkezinde dolaşan domuzu görüntüledi. - ANKARA