Ankara'da Yağmurlu Eğlence: Vatandaşlar Sulara Oltalarını Salladı

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi.

Bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Ankara'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar ise oltalarını yollara atarak yağmurun tadını çıkardı. - ANKARA