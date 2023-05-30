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Ankara'da Yağmurlu Eğlence: Vatandaşlar Sulara Oltalarını Salladı

Ankara'da Yağmurlu Eğlence: Vatandaşlar Sulara Oltalarını Salladı

Yaşam Haberleri

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi.

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi.

Bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Ankara'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar ise oltalarını yollara atarak yağmurun tadını çıkardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Ankara Yaşam Haberler

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