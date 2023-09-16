Ankara'da Türkiye'nin En Büyük Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölbaşı ilçesinde yapılan Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanını Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'ya armağan etmenin mutluluğunu dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Gölbaşı ilçesinde yapılan Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nın açılışı yapıldı.

Karaoğlan Mahallesi'nde kurulan 3,5 milyon metrekarelik rekreasyon alanının açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanını Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Ankara'ya armağan etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yavaş, birkaç yıl öncesine kadar çorak ve işlevsiz olan alan içerisinde 39 kilometre yürüyüş yolu, 19 kilometre bisiklet yolu, 45 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare lavanta bahçesi, 17 bin 500 meyve ağacı, tarım alanları, ekolojik göl, kafeteryalar, çocuk oyun alanları, aromatik bitkiler bahçesi ve spor alanlarının olduğunu söyledi.

Alan içerisinde 3 ekolojik göl, 160 bin metrekare çim alan, 25 bin boylu süs ağacı, 2 milyon 200 bin peyzaj bitkisi ile belediyenin işlettiği kafeteryalar, seralar, üretim bahçeleri, karavan parklarının olduğuna dikkati çeken Yavaş, "Aynı zamanda kısa süre içerisinde hizmete açacağımız bungalov evlerde baba-çocuk kampı, anne-çocuk kampı gibi faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yabancı dil eğitim kamplarında çocuklarımızın bir yandan İngilizce eğitimlerini verirken bir yandan da yerinde tarımla buluşmalarını sağlayacağız. Evlatlarımızın ayağı toprağa değecek, hemşehrilerimiz mevsimi geldiğinde dut, kiraz, elma ve çeşitli meyveleri dalından koparıp yiyecek." diye konuştu.

Açılışa Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP'li bazı yöneticiler ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Yavaş'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen açılış sonrasında Sagopa Kajmer ve Haluk Levent konser verdi.