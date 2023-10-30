Ankara'da traktör kazası: 3 araç maddi hasar aldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 82 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör kazaya karıştı, olayda yaralanan olmazken, 3 araç maddi hasar aldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Aydın Mahallesinde meydana geldi. 82 yaşındaki sürücü Doğan Güçbilmez yönetimindeki 06 Y 1018 plakalı traktör dönme manevrası yaparken ters yönde kaldığı sırada Kadirhan Ulusoy idaresindeki 06 BU 7987 plakalı Hyundai plakalı otomobil ile çarpıştı. Traktörün ön tekerlekleri koparken, bir parçası ise yol kenarında bulunan başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken 82 yaşındaki sürücünün bir yakını tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Kazaya karışan Hyundai marka aracın sürücü Ulusoy, "100 km hız ile gidiyordum. Traktör kafasını en sol şeride çıkarmaya başladı. En sol şeride geçince duramadım" dedi. Traktörden kopan parça ile hasar gören araçta bulunan vatandaş ise "Dönmek için genişten aldı. Ankara'ya giden gençler de duramayınca traktöre çarptılar. Traktörün ön tekerlekleri koptu ve bir parçası da bizim araca vurdu" ifadelerini kullandı. - ANKARA