Ankara'da traktör kazalarını önlemek için eğitim verildi

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Ahmetadil köyünde, traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla başlatılan "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde 11 yaya ve 64 traktör sürücüsüne eğitim verildi.

Proje çerçevesinde traktörleri ile toplanan çiftçilere Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından traktör kazalarını önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile traktörlerin trafikte görünürlüğünü arttıran reflektör ve sürücülerin devrilen traktörün altında kalmasını engelleyen ROPS (Koruma Çerçevesi) demirinin önemi anlatılarak, traktör sürücülerine üçgen reflektör ve broşürler dağıtıldı. Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazalarının önemli bir kısmını oluşturan traktör kazalarını en aza indirerek, kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek için trafik denetimleri ile birlikte çiftçilerde farkındalık oluşturacak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi. - ANKARA