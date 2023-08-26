Haberler

Ankara'da traktör alevlere teslim oldu

Yaşam Haberleri

Ankara Beypazarı'nda Kırbaşı beldesinde çıkan yangın sonucu bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da traktör alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara Beypazarı'nda Kırbaşı beldesinde çıkan yangın sonucu bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde bulunan tarlada meydana geldi. Saman balyasının yanında bulunan traktör, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün yanında bulunan saman balyalarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kaan Taşkın - Yaşam

Kırbaşı Ankara Kaza Yaşam Haberler

title