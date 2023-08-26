Ankara Beypazarı'nda Kırbaşı beldesinde çıkan yangın sonucu bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da traktör alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara Beypazarı'nda Kırbaşı beldesinde çıkan yangın sonucu bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde bulunan tarlada meydana geldi. Saman balyasının yanında bulunan traktör, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün yanında bulunan saman balyalarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.