Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, su kanalı çalışmasının yapıldığı caddede meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir binanın açık otoparkı çöktü. Çalışmayı yürüten özel firma, olayda can ve mal kaybı olmaması nedeniyle kurban kesti.

Ankara'da toprak kayması nedeniyle otopark çöktü; 'kayıp yok' diye kurban kestiler

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, su kanalı çalışmasının yapıldığı caddede meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir binanın açık otoparkı çöktü. Çalışmayı yürüten özel firma, olayda can ve mal kaybı olmaması nedeniyle kurban kesti.

Olay, dün gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. 1237'nci Cadde'de yapılan su kanalı yenileme çalışması nedeniyle gece saatlerinde toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü. Çökme sonucu can ve mal kaybı yaşanmazken, otoparkta hasar meydana geldi. Olayın ardından inşaat çalışmasını yürüten özel firma, can ve mal kaybı yaşanmaması nedeniyle kurban kesti. (DHA)