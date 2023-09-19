Ankara'da Sünger Fabrikasındaki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

1) ANKARA' DA SÜNGER FABRİKASINDAKİ YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti,5 kişi dumandan etkilendi

GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'nde bulunan 2 katlı sünger fabrikasına, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, fabrika önünde park halindeki minibüse de sıçradı. Yükselen dumanlar, şehrin pek çok yerinden görülürken, ilk belirlemelere göre 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan sünger fabrikasındaki yangında, 1 işçi hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan ve kimliği belirlenemeyen işçinin cesedi, yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi sayısı 5'e çıktı. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 14.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.