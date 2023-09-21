Ankara'da Sünger Fabrikasında Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Başkentte 19 Eylül günü GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı sünger fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, işyeri sahibi Hüseyin D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'nde bulunan 3 katlı sünger fabrikasında 19 Eylül günü yangın çıktı. Yangından etkilenen 3 çalışan hayatını kaybederken, fabrika sahibi Hüseyin D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheli Hüseyin D. savcılıktaki ifadesinde yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüğünü belirtti. İşyerinin elektrikli ilgili güvenlik problemi olmadığını savunan şüpheli gerçekleşen olaydan ötürü çok üzgün olduğunu ifade etti. Sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hüseyin D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Olay, Ankara'da 19 Eylül tarihinde GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'ndeki Hüseyin D.'ye ait 3 katlı sünger fabrikasında yangın çıktı. Bu sırada fabrikadaki işçilerden bazıları kapıdan, bazıları da pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalışmış, yangın itfaiyenin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı. Soğutma çalışmaları sürerken, muhasebe müdürü Müge Çetinkaya, işçi Safra Nazım Alcan ve Hazım Cüneyt'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Gerçekleşen olayın ardından işyeri sahibi Hüseyin D. gözaltına alınmıştı. - ANKARA