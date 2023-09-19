Ankara'da Sünger Fabrikasında Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangında kimliği tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Başkent'te sanayi bölgesinde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangında kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batı Sitesi Mahallesi'nde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ayrıca yangına müdahale eden itfaiye Eri Abdullah Mutlu da dumandan etkilenerek hastaneye sevk edildi.

Yangının çıktığı esnada çalıştığını ifade eden Cüneyt Kandemir "Yangın çıkarken biz içerideydik zaten kalabalıktan dolayı dışarı çıktık. Bir anda parladı zaten süngerci orası. Biz onu görebildik sadece. Dışarıdan gördük olayı. Çok uzak yerlerden de görünüyordu" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir yangın çıktı çıkacağı da belliydi zaten"

Kadri Hayati Eraydın ise yangında ihmallerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Büyük bir yangın çıktı çıkacağı da belliydi zaten. Önü sünger doluydu ateşle oynamak gibi bir şey. Ben çıktığımda zaten önden alev almıştı. Videoya çekmeye çalıştım, yardım edebilecek durumumuz yoktu yaklaşamadık. İçeride 15 kişi falan çalıştığı söyleniyor" diye konuştu

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA