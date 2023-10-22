Ankara'da Sokak Köpeği Sahibini Yalnız Bırakmadı

Ankara'da yaşlı adamın beslediği sokak köpeği, fenalaşarak yere düşen adamın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılay'da yaşlı bir adam her gün beslediği sokak köpeğinin yanında fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, köpek yaşlı adamın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Yardım için elini uzatan vatandaşlara saldıran köpek, yerde yatan yaşlı adamın yanına yatarak kalkmasını bekledi. Yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. - ANKARA