Ankara'da Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın bahçesindeki demir parmaklıklara sıkışan bir sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın bahçesindeki demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Boğaziçi mahallesinde bir binanın demir parmaklığına bir sokak köpeğinin başı sıkıştı. Mahalle sakinleri köpeği fark ederek itfaiye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam