Ankara'da Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın bahçesindeki demir parmaklıklara sıkışan bir sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.