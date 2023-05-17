Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu ve 1 kişi yaralandı. Ağaçlar devrildi ve cami minareleri de uçtu.

Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minareleri uçtu. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hüseyin Gazi Mahallisi Özalp Caddesi üzerinde etkili olan rüzgarın savurduğu tabela bir kadının üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın baygınlık geçirdi. Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA