Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Sel Felaketi
Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yağış sonrası sel oluştu. Dağdan inen sel suları mahalledeki sokaklara indi. Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı.
Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yağış sonrası sel oluştu. Dağdan inen sel suları mahalledeki sokaklara indi. Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı.
Ankara'nın Bala ilçesi Belçarsak Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu yollar sular altında kaldı. Yağışlar nedeniyle köyde taşkınlar oluşurken ulaşım zorlaştı. Köyde birçok evin bahçe duvarı yıkılırken tarım arazileri kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam