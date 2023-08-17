Ankara'da Şiddetli Rüzgar Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Ankara'da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın şiddetini artırması ile beraber tabelalar ve saksılar devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, rüzgarla birlikte taşınan toz da Ankaralılara zor anlar yaşattı.