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Ankara'da Şiddetli Fırtına Etkili Oldu

Ankara'da Şiddetli Fırtına Etkili Oldu

Yaşam Haberleri

Ankara'da etkili olan fırtınada birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu ve bina dış cephe kaplamaları koptu. Ankara'da öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da etkili olan fırtınada birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu ve bina dış cephe kaplamaları koptu.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan rüzgarda Çankaya, Mamak, Etimesgut ve Pursaklar ilçesinde etkili oldu. Mamak ilçesinde Mamak Spor Salonu'nun dış cephe kaplaması rüzgarın etkisiyle koparak yola savruldu.

Öte yandan Pursaklar ilçesinde inşaat halindeki boş bir binanın 4 üncü katına kurulan kalıp iskelesi rüzgarın etkisiyle devrildi. Uçan bir tahta parçası inşaatın yanında bulunan elektrik tellerine çarparak patlamaya sebep oldu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Pursaklar Ankara Yaşam Haberler

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