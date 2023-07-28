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Ankara'da Sıcaktan Bunalan Kirpiye Belediye İşçisi Yardım Etti

Yaşam Haberleri

Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği Ankara'da bir belediye işçisi, bahçede sıcaktan bunalan kirpiye elleriyle su verdi.

Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği Ankara'da bir belediye işçisi, bahçede sıcaktan bunalan kirpiye elleriyle su verdi.

Ankara'da hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselirken, sıcaktan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkilendi. Elmadağ ilçesinde belediyede görev yapan Çelebi Yıldırım ise, bahçede bitkin haldeki kirpiyi gördü. Yıldırım sıcaktan bunalan kirpiye elleriyle su verirken, kameraya yansıyan görüntüler yürekleri ısıttı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Ankara Yaşam Haberler

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