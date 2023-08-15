Ankara'da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Islanma Havuzuna Akın Etti

Termometrelerin Ankara'da 40 derecenin üzerini göstermesiyle sıcaktan bunalan çocuklar, Keçiören'deki ıslanma havuzuna akın etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, havuzun çocuklar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve hijyenine büyük önem verdiklerini belirtti.

Termometrelerin Ankara'da 40 derecenin üzerini göstermesiyle sıcaktan bunalan çocuklar, ıslanma havuzuna akın etti.

Yüksek sıcaklık Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Termometrelerin Ankara'da da 40 derecenin üzerine çıkması sonucu sıcaktan bunalan çocuklar, Keçiören'deki ıslanma havuzuna akın ediyor. İlçedeki Kalaba Kent Meydanı'nda yer alan ıslanma havuzuna aileleriyle birlikte gelen çocuklar serinliğin tadını doyasıya çıkarıyor. Islanma havuzunun çocuklardan büyük ilgi gördüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sıcak havalarda serinlemenin adresi Keçiören. Islanma havuzumuza çiçek ve meleklerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Havuzumuzdaki hijyene de büyük önem gösteriyoruz. Burada sık sık temizlik çalışması yaparak çocuklarımıza sağlıklı bir ortamda eğlence ve serinlik yaşatıyoruz" dedi.

Çocuklarının Islanma havuzundaki eğlenceli anlarına tanıklık eden aileler de Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan meydanın müdavimi olduklarını dile getiriyor. - ANKARA