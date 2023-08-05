Ankara'da Sıcak Havada Çocuklar Yerden Püskürtülen Suyla Serinledi

Başkentte sıcak havanın etkisiyle parklara giden çocuklar yerden püskürtülen suyla oynayarak serinledi.

Hava sıcaklığının 36 dereceye çıktığı Ankara'da vatandaşlar, piknik alanlarında, park ve bahçelerde, süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Çocuklar, Kalaba Kent Meydanı'nda bulunan yerden püskürtmeli su düzeneğiyle keyifli anlar yaşadı. Çocuklar, kıyafetlerinin ıslanmasına aldırmadan dans etti, suyla doyasıya oynadı.

Keçiören ilçesi sakinlerinden Bayram Doğan, şehir dışından misafirleri geldiği için dışarıya çıktığını, sıcak havanın etkisini dondurma yiyerek ve su içerek azaltmaya çalıştığını söyledi.

Havanın aşırı sıcak olduğunu belirten Atiye Seyrek ise "Terledik, yakıcı bir hava var. Çocuğumu buraya getirdim. Burayı görünce gelmek istedik." diye konuştu.