Ankara'da seyir halinde ilerleyen taksi bilinmeyen bir sebepten dolayı alev topuna döndü. Şoför saniyelerle kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangının sebebini araştırıyor.

Ankara'da seyir halindeki taksi alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'da seyir halinde ilerleyen taksi alev topuna döndü. Şoför alevlerden saniyelerle kurtuldu.

Olay, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerleyen takside bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kullanılamaz hale getirdi. Araç sürücüsü alev topuna dönen taksiden kendi dışarı atarak saniyelerle kurtuldu. Alevleri gören vatandaşlar olay yerine itfaiye çağırdı. Ekipler yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

İtfaiye ekipleri yangının sebebini araştırıyor.