Ankara'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangın, kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemede 3 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde dün çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tahsin Kahraman Caddesi'nde dün öğle saatlerinde minder üretimi yapılan iş yerinde yangın çıkmış, alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine sıçramıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınmış, söndürme çalışmaları sırasında dün 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde inceleme başlatan savcı, bugün bir kişinin daha hayatını kaybettiğini tespit etti.

Emniyetten alınan bilgiye göre yaşamını yitirenlerin Müge Çetinkaya, Safra Nazım Alcan ve Hazım Cüneyt olduğu öğrenildi.