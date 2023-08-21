Ankara'da saman yüklü kamyonet devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saman balyası yüklü kamyonetin yoldan çıkarak devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da saman balyası yüklü kamyonetin yoldan çıkarak devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beypazarı ilçesinden kamyonete saman balyası yükleyerek Dibekören Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan Yunus Kahyaoğlu (41), Karaven Mahallesi'nde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kahyaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA