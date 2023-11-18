ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar trafikte ilerlerken güçlük çekti.

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar trafikte ilerlerken güçlük çekti.

Başkentte akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Keçiören ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Sağanak yağış yer yer devam ediyor.