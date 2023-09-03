Ankara'da sağanak yağmur nedeniyle yolda çökme: Bir araç çukura düştü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Yunus Emre Mahallesinde sağanak yağmur nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Oluşan çökme sonucunda park halindeki bir araç çukura düştü. Vatandaşlar aracı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle yolda çökme meydana gelirken bir araç ise çukura düştü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yunus Emre Mahallesinde sağanak yağmur nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Oluşan çökme nedeniyle park halindeki bir araç ise çukura düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise aracı kendiyle imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. - ANKARA